Dov' è finito Di Maio | lo Special One della Ue per il mondo arabo?

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sabato sera ilha temuto la Terza Guerra Mondiale. L’attacco (annunciato ma pur sempre violento e pericoloso) dell’Iran ad Israele con 170 droni e 150 missili ci ha portato davvero ad un passo da qualcosa di inimmaginabile. Sono state ore frenetiche per le diplomazie di tutto ilfino alla quiete chissà quanto solida e duratura di oggi. Abbiamo visto Biden dopo tanto tempo dare le carte, convincere Netanyahu ad evitare reazioni violente ed immediate, a capire che in realtà l’aver annientato il 99% dei mezzi partiti da Teheran è un successo e soprattutto è vendibile come tale alla propria popolazione. Quello che non abbiamo visto è stata l’Europa, assente sullo scacchiere internazionale per l’ennesima volta. Certo, in volo si sono alzati caccia francesi, decollati però su iniziativa privata dopo aver ricevuto richiesta di aiuto e ...