Dortmund | Terzic | «Voglio una cosa che ho visto con il Milan»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le parole di Edin, allenatore del Borussia, in conferenza stampa in vista della partita con l’Atletico Madrid Edinha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Borussiae Atletico Madrid. PAROLE – «Il Westfalenstadion è uno dei posti più belli del calcio per la sua atmosfera e l’entusiasmo dei tifosi. La settimana scorsa abbiamo giocato