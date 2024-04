Si è concluso con un bronzo e un decimo posto per Marco Prati (a destra) il 38° memorial D’Aloja, gara internazionale svoltasi a Piediluco (Terni). Alla prima gara internazionale per il giovane ... (sport.quotidiano)

Doppio bronzo Italia nella spada u20 ai Mondiali giovanili - Salgono sul podio Nicolò Del Contrasto e Anita Corradino RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) - Due preziose medaglie di bronzo per l'Italia ...sport.tiscali

Un Doppio podio internazionale per l’Accademia Karate Casentino - La società casentinese ha schierato nove atleti al ventiquattresimo Open d’Italia di Riccione. Laura Abenante e Lara Piantini hanno conquistato, rispettivamente, un argento e un bronzo ...arezzonotizie

Canottaggio – Otto medaglie nelle specialità olimpiche per l’Italia in Coppa del Mondo - Canottaggio - Otto medaglie nelle specialità olimpiche per l’Italia in Coppa del Mondo VARESE, 14 aprile 2024 - Grande prestazione per l’Italremo del ...politicamentecorretto