Donna di 110 anni fa causa alle Poste…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un tempo i giornali malfatti avevano almeno il pregio di uscire in edicola, facendo lavorare gli edicolanti, e una volta acquistati si poteva usarli per incartare il pesce, pulire i vetri, accendere il camino o, in casi estremi, come carta igienica. Oggi purtroppo molte delle testate che pubblicano un discreto quantitativo di fuffa escono principalmente in formato digitale, e quindi quell’utilità è venuta in larga parte a mancare. Peccato, perché una copia del FQ Magazine con questo titolo:di 110faPoste: “Ho trovato un buono da 25 milioni di lire. Oggi vale 195mila euro, ma non vogliono rimborsarmelo” L’avrei usata volentieri per altri usi piuttosto che per leggerlo, e invece in mezza giornata ho ricevuto da più persone lo stesso link e non posso usarlo se non come base per un velocissimo ...