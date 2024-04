(Di lunedì 15 aprile 2024) L'ex commissario straordinario per l'emergenzaunaa 16perd'in un'indagine sulle

La procura di Roma ha chiesto una condanna ad 1 anno e 4 mesi , nell’ambito di un processo svolto con il rito abbreviato, per l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri ... (open.online)

Covid, mascherine "pericolose" dalla Cina: la Procura chiede 1 anno e 4 mesi per l'ex commissario Domenico Arcuri - La Procura di Roma ha chiesto una condanna ad 1 anno e 4 mesi, nell'ambito di un processo svolto con il rito abbreviato, per l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, ...ilgazzettino

Domenico Arcuri rischia la condanna per le mascherine anti-Covid dalla Cina: abuso d'ufficio, chiesti 16 mesi - La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 16 mesi per Domenico Arcuri con rito abbreviato. L’ex commissario straordinario è accusato di abuso d’ufficio nell’indagine su una fornitura di mascherine ...notizie.virgilio

Covid, inchiesta mascherine: chiesto un anno e 4 mesi per l’ex commissario Domenico Arcuri - Chiesta una condanna a un anno e quattro mesi per l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri. La richiesta è della Procura di Roma nell’ambito di un processo con rito abbrevi ...unionesarda