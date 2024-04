Domani le nozze di Pincarelli | condannato per l’omicidio di Willy Monteiro | la sposa è una 28enne

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’avvocato Loredana Mazzenga sarà testimone didi Marioe segue un precedente illustre del suo maestro, l’avvocato Giuseppe Madia, che è stato testimone di Renato Vallanzasca nel suo matrimonio in carcere con Giulia Brusca (14 luglio 1979). Mariosi sposerà nel carcere di Civitavecchia dove è attualmente detenuto,, 16 aprile. La futuraha 28 anni e si chiama Laura Roffo. Originaria di Bracciano, non è stata felice del fatto che la notizia del matrimonio si sia diffusa così in fretta, diventando di dominio pubblico. Con il rischio che, davanti al carcere di Civitavecchia, ci siano non solo i giornalisti, ma anche orde di curiosi.Leggi anche: Omicidio, Mariosi: “L’ho ...

