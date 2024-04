Dispersa nel lago d' Iseo | senza esito le ricerche con i cani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Si è chiusala quattro giorni dinelle acque deld'di Chiara Lindl, la ventenne di origini tedesche caduta in acqua durante un'uscita in barca con gli amici lo scorso primo settembre e mai più ritrovata. La famiglia aveva pagato di tasca propria nuoveaffidate aarrivati dalla Germania in grado di fiutare fino a grandi profondità. Purtroppo nemmeno queste nuovehanno portato all'individuazione e al recupero del corpo della giovane turista tedesca che l'amministrazione comunale di Pisogne, paese bresciano che si affaccia suld', intende ricordare con una targa che verrà installata nelle prossime settimane e dedicata appunto alla giovane.