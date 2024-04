(Di lunedì 15 aprile 2024) A 20 anni dalla sua prima pubblicazione, dal 20 apriledisponibile in una nuova versione rimasterizzata il disco cult del compositore e pianista. Sarà in vendita esclusivamente nei negozi aderenti al Record Store Day 2024, la giornata internazionale che celebra i negozi di musica indipendenti. A vent’anni dalla sua prima pubblicazione, dal 20 aprile

'Dispari', l'album di Remo Anzovino torna in Cd e vinile - A 20 anni dalla sua prima pubblicazione, dal 20 aprile torna disponibile in una nuova versione rimasterizzata il disco cult del compositore e pianista. Sarà in vendita esclusivamente nei negozi aderen ...adnkronos

Mercoledì 1° maggio inizia ufficialmente l’estate a Casamicciola Terme con un evento live di qualità: il concerto di Enzo Gragnaniello - Oltre al dialetto, compone anche canzoni in italiano, pubblicate negli album “Un mondo che non c’è” del 1993 e “Cercando il sole” del 1994. Enzo Gragnaniello, in più, si conferma un eccellente autore ...ildispariquotidiano