Disforia di Genere | “visita neuropsichiatra a tutti gli adolescenti”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Firenze, 15 aprile 2024 – Sono 11 le «azioni di miglioramento» indicate dalla relazione del ministero della Salute per le «criticità» rilevate al Centro per ladia Careggi. Tra queste evidenzia «l'assoluta necessità di produrre con urgenza procedure dettagliate per diagnosi e presa in carico dei soggetti condi» e suggerisce di dettagliare il percorso «inserendo regolare valutazione delinfantile ingliai fini della prescrittibilità e rimborsabilità della triptorelina». Inoltre «è necessario prevedere chei casi senza eccezione sianoti dalinfantile». La mamma di Greta: “Grazie al Centro di Careggi mia figlia è tornata ...

Sono 11 le "azioni di miglioramento" indicate dalla relazione del Ministero della Salute per le "criticità" rilevate al Centro per la Disforia di genere a Careggi. Tra queste evidenzia "l'assoluta ... (quotidiano)

Ministero, su Disforia di Genere visita neuropsichiatra a tutti - Sono 11 le "azioni di miglioramento" indicate dalla relazione del ministero della Salute per le "criticità" rilevate al Centro per la Disforia di Genere a Careggi. (ANSA) ...ansa

Il teatro come cura per il disagio psichico degli adolescenti - "Chi come me" al Teatro Franco Parenti di Milano sino al 5 maggio è un testo dell'israeliano Roy Chen per la regia di Andrée Ruth Shammah. Cinque ragazzi divorati dall'angoscia in una struttura psichi ...famigliacristiana

Vietato a sinistra affrontare temi scomodi. intervista a Silvia Baratella - Un altro disciplinamento dei corpi, anche se non è una legge, sta nella standardizzazione della diagnosi di “Disforia di Genere” per ogni comportamento libero: se sei una bambina e giochi a calcio, ...pressenza