Disastro di Suviana | i quattro punti da chiarire

(Di lunedì 15 aprile 2024) Bologna, 15 aprile 2024 – Il 9 aprile 2024 verrà ricordato in Emilia Romagna, e non solo, come il giorno della paurosa esplosione che ha devastato la centrale idroelettrica Enel Green Power di, nell'Appennino bolognese. Alle 14,30 circa, l'esplosione ha provocato il crollo di una parte della centrale e l'inondazione di parte della struttura, costruita 9 piani sottoterra. Sette persone sono morte nell'incidente, tra tecnici e operai, altre cinque sono rimaste ferite, tre gravemente. Le ricerche dei dispersi si sono concluse il 12 aprile con il recupero del corpo dell'ultima vittima. La Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta pere omicidio colposo plurimo. Cerchiamo di capire cosa è successo e a che punto stanno le complesse indagini. Strage: cosa è successo, iancora da ...