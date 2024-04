Disastro di Suviana | al via l’inchiesta | ma per i periti tempi lunghi

(Di lunedì 15 aprile 2024), al via, ma per i. Domani i funerali della vittima più giovane È trascorsa una settimana da quel tragico martedì 9 aprile quando una violenta esplosione ha scosso la centrale idroelettrica Enel di, sul lago di Bargi, in provincia di Bologna. Un bilancio drammatico di sette vittime, mentre i feriti sono ancora ricoverati in ospedale. Le indagini proseguono senza sosta, ma la Procura di Bologna avverte: la strada per la verità sarà lunga e complessa. Da oggi iniziano nuovi interrogatori di operai, tecnici e dirigenti dell’Enel, per ricostruire i fatti che hanno portato alla deflagrazione e accertare eventuali responsabilità. Tuttavia, un passaggio chiave persarà la nomina dei, che ...

