Diffonde chat private del marito e viene denunciata

(Di lunedì 15 aprile 2024) Reggio Emilia, 15 aprile 2024 – Ha scoperto sul telefono delmessaggi imbarazzanti che l’uomo aveva inoltrato a una donna conosciuta per ragioni di lavoro. La donna, poco più che trentenne, ha contattato la conoscente del, riferendole che avrebbe divulgato quanto scoperto all’intera azienda in cui lavorava. Cosa che ha poi effettuato,ndo con uno screenshot le conversazionia due colleghi di lavoro della vittima. E’ dunque scattata la denuncia per diffamazione, che i carabinieri di Reggio hanno inoltrato alla magistratura a carico della trentenne abitante in città. I fatti risalgono alla fine di febbraio scorso. Pare che l’uomo avesse iniziato a manifestare degli interessi personali verso la donna conosciuta per motivi di lavoro, inviandole dei messaggi tramite Instagram. Dopo qualche ...