Difese aeree Iran in massima allerta

(Di lunedì 15 aprile 2024) 21.45 Ledell'sono state poste in stato di, in previsione di un possibile attacco israeliano che potrebbe essere "imminente" (secondo fonti israeliane). Lo riferiscono alcuni mediaiani rilanciati su X da analisti. Intanto proseguono appelli alla moderazione. "Il presidente non vuole un escalation del conflitto in Medio Oriente e sono fiducioso che Netanyahu, con cui ha parlato diverse volte, sia consapevole delle sue preoccupazioni",ha detto il portavoce della casa Bianca, Kirby.