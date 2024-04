Di questo Napoli parlano anche De Biasi e De Core

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ha parlato soprattutto delGianni De, allenatore, intervenendo a Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. “La costruzione dal basso serve quando pensi di avere dei vantaggi per stare in superiorità numerica in fase d’impostazione. Se hai dei giocatori che non sono abili tecnicamente devi tirare la palla lunga e vai a prenderti la seconda palla. Oggi si vuole forzare esageratamenteconcetto della costruzione dal basso”. Il portiere del… “Ci sono diverse strategie, poi può starci l’errore singolo. Ieri Meret ha dormito un po’ ed è stato chiuso e poi l’ha pagata. Se il portiere tergiversa e non prende una decisione, però, è perchè qualcuno non s’è mosso per ricevere il passaggio”. Quando si costruisce dal ...