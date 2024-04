Desina | festival della grafica e delle culture visive | a Napoli quattro giorni di dibattiti | workshop e mostre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 aprile 2024) Torna awww..it, ilIndipendente dedicato allae alleche si svolgerà dal 18 al 21 aprile 2024, promosso dall’omonima associazione culturale di Stefano Pellone, Domenico Armatore e Nicola Feo, curatorirassegna. Il team divede come nucleo centrale, oltre ai fondatori, Angelo Tedeschi e Francesco Maria Quarto, e Daniela Piscitelli come referente scientifico. Al via giovedì 18 aprile, alle ore 10, l’inaugurazione delpresso la Fondazione Morra Greco con la presentazione del programma e la previewallestite supiani del Palazzo Caracciolo di Avellino. Alla presentazione, insieme ai curatori ...