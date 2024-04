(Di lunedì 15 aprile 2024) Nell’ambito di Interni Cross Vision In occasione della Milano-Nuova accademia di belle arti con, società del Gruppo A2a, saranno presenti con'I amaway' all’interno della mostra-evento Interni Cross Vision per il FuoriSalone 2024, in programma dal 15 al 28 aprile nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi

Milano Design Week 2024, in Rinascente il “supermercato anni Sessanta” di Seletti - Seletti riporta in vita il fascino dei supermercati anni '60 alla Rinascente, durante la Milano Design Week 2024. Cosa sapere.immobiliare

Design Week, Naba e Amsa presentano l’installazione 'I am what I throw away' - In occasione della Milano Design Week, Naba-Nuova accademia di belle arti con Amsa, società del Gruppo A2a, saranno presenti con l’installazione 'I am what I throw away' all’interno della mostra-event ...adnkronos

La Mia Auto: tutte - Il gruppo milanese, oltre ad essere presente a Solferino 28, fa debuttare in Italia l'iconico taxi londinese di Levc. Il motore elettrico consente 126 km di autonomia a zero emissioni ...gazzetta