Design Week | Naba e Amsa presentano l' installazione ' I am what I throw away'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Milano, 15 apr. (Adnkronos) - In occasione della Milano-Nuova accademia di belle arti con, società del Gruppo A2a, saranno presenti con l''I am' all'interno della mostra-evento Interni Cross Vision per il FuoriSalone 2024, in programma dal 15 al 28 aprile nel Cortile d'Onore dell'Università degli Studi di Milano in Via Festa del Perdono, 7. ll progetto, a cura di Italo Rota, compiantoscientific advisor, e Claudio Larcher,area leader, con il coinvolgimento degli studenti dell'areadell'Accademia, introduce l'uso di materiali di recupero e al contempo innovativi, proponendo un'esperienza immersiva che, nella ...