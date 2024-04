La Mia Auto: tutte - Il gruppo milanese, oltre ad essere presente a Solferino 28, fa debuttare in Italia l'iconico taxi londinese di Levc. Il motore elettrico consente 126 km di autonomia a zero emissioni ...gazzetta

Bottega Veneta’s Matthieu Blazy Finds Inspiration in a Classic Le Corbusier Design - Fragile though the state of the world may be, Matthieu Blazy, the creative director of Bottega Veneta, is finding comfort in the concept of rebirth. “These are the flowers that bloom after the earth ...msn

Design Week, a Milano la circularity di Iqos al centro dell’installazione-evento - La Iqos lounge di via Tortona racconta l’impegno di Philip Morris per un’economia circolare tramite un’installazione e una performance dal vivo ...adnkronos