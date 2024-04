Derby sicuro | controlli rigorosi ai tornelli e sulle arterie | il percorso consigliato per i sanniti

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ un servizio d’ordine rigoroso quello approntato dalle autorità competenti per ildi questa sera al ‘Partenio-Lombradi’ tra Avellino e Benevento. La posta in palio, unita alla storica rivalità tra le due tifoserie, ha imposto delle scelte molto rigide con uno studio minuzioso di tutti i punti strategici che verranno presidiati dalle forze dell’ordine, impegnate a monitorare anche ledove è previsto il transito dei 500 sostenitori giallorossi. Proprio il numero esiguo di tagliandi messi a disposizione della tifoseria ospite potrebbe indurre molti a mettersi in viaggio dal Sannio senza i preziosi tagliandi, ma proprio affinché tutto possa svolgersi senza problemi, il Gos ha previsto l’implementazione del servizio di stewarding e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e ...

`Secondo me il Milan vincerà il derby `. Parola di Mario Balotelli . L`ex attaccante di Inter e Milan , oggi in forza ai turchi dell`Adana Demirspor,... (calciomercato)

Serie B: Derby amaro per la Cestistica. Bisceglie vince il Derby - Nel secondo tempo, l'Allianz Pazienza ha sicuramente intensificato il suo gioco, ma è stata la continuità di Bisceglie ad essere premiata, la quale ha meritatamente vinto il Derby pugliese. I latini ...foggiatoday

Per l'Inter forse è meglio così: un solo risultato per la seconda stella nel Derby può essere un vantaggio - Forse è solo questione di voler guardare il bicchiere mezzo pieno dopo aver dovuto ingoiare l`inattesa delusione, sta di fatto che al termine della partita contro.calciomercato

Spinelli difende Allegri: "Terzo posto vale più di uno scudetto, Coppa Italia il suo riscatto. Juve, dove lo trovi un altro come Max" - "Non ho visto il Derby, mi hanno detto che non è stata una grande partita ... che in esclusiva ai nostri microfoni esprime quello che è il suo pensiero e non solo: sicuro che la Juve non abbia perso l ...tuttojuve