Delitti del Barlume | tra le location c’è anche Follonica Via alle riprese

Torna il detective Neville Parker (Ralf Little), protagonista di Delitti in Paradiso 13 con un nuovo episodio , in onda stasera 10 aprile . La tredicesima stagione ha debuttato su Rai2 la scorsa ... (optimagazine)

Torna Delitti in Paradiso 13, la tredicesima stagione della serie tv britannica, una delle colonne della Bbc One, che la manda in onda con successo dal 2011. La nuova stagione va in onda su Raidue a ... (ascoltitv)