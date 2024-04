Deadpool & Wolverine | per Shawn Levy non è Deadpool 3

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 15 aprile 2024) Mancano ormai pochi mesi all’uscita di3 e tutti aspettano questo momento con tanto hype, visto che ilm film vedrà protagonistiperò non lo definisce come3 In attesa del rilascio al cinema di questo film che salverà la Marvel, con il nostro carissimo Gesù della Marvel, come si definisce il nostro caro Wade, il regista del filmha parlato di3. Nello specifico, il regista canadese ha affermato che questo non è3, infatti questo è più il film di. Come indica il titolo di questo film, ...