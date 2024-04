(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilha chiarito che la storia non è il terzo capitolo dima un film su entrambi i personaggi Nel corso di una recente intervista, Shawn Levy ha rivelato in che modoè molto diverso dai primi due capitoli del franchise, tanto da non renderlo un vero e proprio3 ma qualcos'altro. Levy ha spiegato perchénon dovrebbe essere considerato un3, confermando che il prossimo film del Marvel Cinematic Universe è stato sviluppato per distinguersi dai primi due. "Per quanto riguarda la creazione della storia di ...

Deadpool & Wolverine, il regista chiarisce: "Non sarà un sequel, non abbiamo fatto Deadpool 3" - Il regista ha chiarito che la storia non è il terzo capitolo di Deadpool ma un film su entrambi i personaggi Nel corso di una recente intervista, Shawn Levy ha rivelato in che modo Deadpool & ...movieplayer

Deadpool & Wolverine non è Deadpool 3: il regista ci tiene alla differenza - Il regista di Deadpool & Wolverine ha svelato che il film non deve essere considerato come Deadpool 3: si tratta di qualcosa di diverso. Leggiamo le sue parole.multiplayer

Deadpool & Wolverine, il regista assicura che “Non sarà Deadpool 3” - Parlando col popolare sito, Levy ha assicurato che Deadpool & Wolverine sarà, effettivamente, una pellicola con due protagonisti e non un “Deadpool 3”. Per quanto riguarda la creazione della storia di ...badtaste