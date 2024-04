De Maggio | “Napoli | Conte primo obiettivo ma spunta una nuova ipotesi”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Secondo Valter De, Antoniorimane il principale candidato per la panchina del, ma attenzione anche alla pista Pioli. Ultime notizie calcio– Ilè già proiettato alla prossima stagione e alla ricerca del nuovo allenatore che dovrà guidare la squadra dopo l’addio confermato di Francesco Calzona. Secondo quanto rivelato da Valter Denel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss, il nome in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis rimane quello di Antonio. “resta l’principale di De Laurentiis per la prossima stagione – ha dichiarato De– Il presidente tenterà di convincere il mister ad accettare la sua ...

Antonio Conte sarebbe molto tentato dall’ipotesi Napoli : avrebbe contattato Matteo Politano per informa rsi sulla città, l’ambiente e il centro sportivo. Secondo le rivelazioni del giornalista Valter ... (napolipiu)

La foto del giovane rapinatore ucciso durante un colpo portata in processione lungo via Toledo accanto al volto della Madonna e alle immagini sacre. Nelle stesse ore, al rione Traiano, nel solito... (ilmattino)

La foto del giovane rapinatore ucciso durante un colpo portata in processione lungo via Toledo accanto al volto della Madonna e alle immagini sacre. Nelle stesse ore, al rione Traiano, nel solito... (ilmattino)

Il Villaggio della Mozzarella apre il 4 e 5 Maggio nel Casertano: l’ingresso è gratuito - E allora ecco che, ad Alvignano, nella provincia di Caserta, il 4 e 5 Maggio 2024 arriva il Villaggio della Mozzarella, una due giorni per celebrare questo prodotto, fiore all'occhiello della ...fanpage

Napoli, weekend da record: «L'appeal della città è in crescita» - «Dopo il record di presenze turistiche avuto a Pasqua anche in questo weekend abbiamo avuto decine di migliaia di persone. Napoli ha ormai un grande appel, non c'è ...ilmattino

Subsonica e 99Posse all'Arena Flegrea: doppio concerto per il Noisy Naples Fest - Subsonica e 99 Posse insieme sul palco del Noisy Naples Fest, per un double bill esclusivo. Un doppio concerto, in programma venerdì 12 luglio 2024 all’Arena Flegrea di Napoli, con due tra le più ...napolitoday