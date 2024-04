De Laurentiis vede la stessa realtà che vediamo noi?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 aprile 2024) Fin qui, tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l’atterraggio. È la frase simbolo de L’Odio film cult di metà anni Novanta. Il film che rivelò, almeno adistratti non francesi, il fenomeno delle banlieue. La frase ci torna in mente quando pensiamo all’annata e alla condizione calcistica di Aurelio Dee delle sue aziende. Ossia il Napoli e il Bari. Di questa stagione si è detto tantissimo, è arduo aggiungere qualcosa di nuovo. Eppure oggi è arrivata la notizia dell’esonero di Iachini a Bari. Lì sono arrivati al quarto allenatore (compreso Napoli siamo a sette in un’annata) e sono veramente a un soffio dalla Serie C. Un tonfo tremendo se pensiamo che fino a un minuto dalla fine dello spareggio col Cagliari, il Bari la scorsa stagione era in Serie A. Poi arrivò il gol di Pavoletti. Che forse è stato l’evento che ha cambiato il destino ...