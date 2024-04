De Ketelaere senza pietà | Quello che non voglio | lo sfregio al Milan e a Pioli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un celebre verso di una canzone splendida scritta da Pino Daniele e Massimo Troisi recita in napoletano: “O' ssaje comme fa ‘o core quando s'è sbagliato”. Interpreta i tumulti dell'amore, capace di nascere e morire con la medesima rapidità. Evidentemente, allora, anche il cuore di Charles Deha spazzato via ogni briciolo d'amore per il, la squadra che, dal Belgio e dal Bruges, lo ha portato qui in Italia, credendo nel suo talento a soli 21 anni. La stagione in rossonero è stata più che negativa, 40 presenze e 1 solo assist. Nessun gol e un investimento da più di 35 milioni di euro decisamente non ripagato. Quando sembrava che non ci fossero più speranze, ecco la rinascita: l'approdo in prestito all'Atalanta di Gasperini, che gli ha trovato una nuova collocazione al centro dell'attacco orobico e ha prodotto, fin qui, 10 gol e 8 assist ...