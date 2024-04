Dario Locatelli nuovo Ceo in Allianz Trade GCC

(Di lunedì 15 aprile 2024), attualmente Regional Head of Surety inMMEA (Regione Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa), è stato nominato Ceo inGCC (Consiglio di cooperazione del Golfo), succedendo a Jean Claus, a partire dal primo maggio. Il manager italiano, in questoruolo, avrà sede a Dubai e continuerà a riportare direttamente a Luca Burrafato, Head of MMEA Region.è entrato innel 2014 in qualità di Regional Head of Surety. In precedenza ha ricoperto vari ruoli di management in compagnie assicurative come Zurich, AXA e RSA.si è laureato in Economia specializzandosi nel settore bancario presso l’Università di Brescia e ha conseguito un ...

