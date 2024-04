Danni ad una base aerea? La verità sull' esito dell' attacco ad Israele | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) L'esercito israeliano ha diffuso un filmato in cui mostra ial terreno di unacausati dal raid iraniano, ampiamente sventato, la sera di sabato 15 aprile.ha dichiarato di aver intercettato il 99% dei circa 300 droni e missili lanciati verso il suo territorio dall'Iran. Il videoe Forze di difesa israeliane mostra gli operai mentre riparano isul terrenodi Nevatim, nel sud-est del Paese. Un portavoce'Idf ha detto che la struttura è rimasta operativa per tutto il tempo. Teheran ha lanciato l'in risposta a un raid israeliano che ha colpito un edificio consolare iraniano in Siria all'inizio di questo mese, causando la morte di due generali ...