Damiani avvisa l’Inter | «Ecco dove andrà Gudmundsson»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) Albertsta facendo vedere ottime cose in questa stagione con la maglia del Genoa. Tanto che– ma non solo – lo ha messo nel mirino per il mercato della prossima stagione. Su TMW Radio il noto procuratore Oscarrivela però la sua probabile prossima destinazione. OBIETTIVO DI MERCATO – Alnon basta l’arrivo ormai solo da ufficializzare di Mehdi Taremi. I nerazzurri sono a caccia di un altro attaccante e, a tal proposito, una delle possibili scelte potrebbe essere Albert. L’islandese, in maglia Genoa, sta facendo vedere ottime cose in questa stagione, essendo sicuramente uno dei protagonisti della tranquilla salvezza del club. Ma anche con la sua nazionale, come mostrano i quattro gol nei playoff, purtroppo sfortunati per l’Islanda, di qualificazione a EURO ...