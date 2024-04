Dalle parole sulla “soffocante occupazione” di Gaza al voto sul cessate il fuoco | così la guerra di Israele ha spinto l’Onu verso l’irrilevanza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sono passati quasi sei mesicon le quali Antonio Guterres dichiarò che l’attacco di Hamas del 7 ottobre “non è venuto dal nulla“, ma si inseriva in un contesto di anni di soprusi e violazioni israeliane delle risoluzioni Onu. In quell’occasione, Tel Aviv si scagliò contro il segretario generale delle Nazioni Unite dando inizio a uno scontro con Palazzo di Vetro che non si è ancora esaurito. Dopo l’attacco dell’Iran, Guterres è tornato a sottolineare il contesto nel quale questo è avvenuto: ha condannato l’azione di Teheran, ma ha voluto ricordare che questa arriva dopo il raid di Tel Aviv sul consolato della Repubblica Islamica a Damasco. Nessun attacco nei confronti del segretario generale, almeno per ora, ma disinteresse da parte die dei suoi alleati che invece puntano il dito contro gli ayatollah, accusati di ...