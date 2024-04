Dal patrimonio all’impegno | l’Europa dei nostri figli Reportage dal convegno dell’Institut Iliade

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il 21 maggio del 2013, nella cattedrale parigina di Notre Dame, Dominique Venner compie il proprio rito sacrificale, togliendosi la vita per «risvegliare le coscienze dormienti degli europei» ed esortarle ad «insorgere contro il fatalismo», riprendendo in mano le redini di una Civiltà millenaria in declino. Fortunatamente, il monito del “samurai d’Occidente” non rimane inascoltato: di lì a breve, un nutrito gruppo di coraggiosi mette in campo un sodalizio organico che – attraverso la Formazione, la diffusione culturale e la metapolitica – si pone l’obiettivo di custodire e trasmettere la “lunga memoria europea”. Nasce così l’Institut, oggi avanguardia indiscussa del panorama identitario europeo. Nella presentazione del progetto, del resto, il presidente Philippe Conrad non lascia adito ai dubbi: «I cittadini delodierna sottovalutano ...