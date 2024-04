Dal lavoro alla sanità | Schlein lancia la campagna per le Europee

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 15 aprile 2024) AGI - Il colore predominante è il rosso, con gli slogan scritti in bianco: una grafica che ricorda da vicino quella che caratterizza il Pse, la famiglia europea del Pd. Ellylaper lesede della Stampa Estera a Roma e la declina attraverso una serie di dicotomie: "Aria pulita, non veleni"; "Il mare, non un cimitero"; "Una famiglia, non un bersaglio". Il punto di partenza è, tuttavia, "L'Europa che vogliamo". Ovvero, spiega, "una Europa più sociale che si mettaguida della transizione ecologica necessaria". "Le destre", spiega la leader dem, "sono ancora in una fase di transizione dell'emergenza climatica. Pensate agli eventi estremi sempre più frequenti nel nostro paese. Dobbiamo accompagnare famiglie e imprese ...