Dal 23 al 28 aprile “Destinazione non umana” al Teatro India

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024), 23 – 282024nonscritto e diretto da Valentina Espositocon Fabio Albanese, Alessandro Bernardini, Luca Carrieri, Matteo Cateni Chiara Cavalieri, Christian Cavorso, Viola Centi, Massimiliano De Rossi Massimo Di Stefano, Michele Fantilli, Emma Grossi, Gabriella Indolfi Giulio Maroncelli, Piero Piccinin, Giancarlo Porcacchia, Fabio Rizzuto Spettacolo vincitore “L’Italia dei Visionari” 2022 per MTMLitta – Milano Sette cavalli da corsa geneticamente difettosi condividono forzatamente la vecchiaia in attesa della macellazione. Nel gioco scenico e drammaturgico, l’immaginifica vicenda di bestie umane diventa pretesto per una riflessione profonda sul tema tragico della pre, della malattia, della morte, della ...