(Di lunedì 15 aprile 2024) L'amministrazione Biden concede 6,4di dollari aper il suo nuovo hub per ladia Taylor, Texas, e per l'ampliamento del suo impianto esistente ad Austin. Lo stanziamento rientra nelS Act, approvato in modo bipartisan nel 2022 per rafforzare ladi semiconduttori negli Stati Uniti, dove sono prodotti solo il 01% di quelli fabbricati a livello globale.

L'amministrazione Biden concede 6,4 miliardi di dollari a Samsung per il suo nuovo hub per la produzione di chip a Taylor, Texas, e per l'ampliamento del suo impianto esistente ad Austin. Lo ... (quotidiano)

CHIPS Act USA, piovono soldi anche su Samsung: sussidi diretti per 6,4 miliardi di dollari - Spotify, il piano lossless è in arrivo: Music Pro porterà la musica senza perdita di qualità CHIPS Act USA, piovono soldi anche su Samsung: sussidi diretti per 6,4 miliardi di dollari La scheda video ...hwupgrade

Dagli Usa 6,4 miliardi a Samsung per la produzione di chip - L'amministrazione Biden concede 6,4 miliardi di dollari a Samsung per il suo nuovo hub per la produzione di chip a Taylor, Texas, e per l'ampliamento del suo impianto esistente ad Austin. (ANSA) ...ansa

La bussola di Israele. I rischi delle scelte di corto respiro - Un processo che punti anche alla stabilizzazione sul fronte Nord, al confine con il Libano, con il rilancio del tentativo di mediazione dell’inviato speciale Usa Amos Hochstein. La seconda opzione, ...huffingtonpost