Da Sace la polizza contro i danni del clima

(Di lunedì 15 aprile 2024) I RISCHI AMBIENTALI non sono più una minaccia rara, ma una preoccupazione reale che le imprese italiane devono gestire ogni singolo giorno. È la nuova normalità con cui convivere. Terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni: con le sue caratteristiche geografiche, l’Italia è il Paese europeo più soggetto alle catastrofi naturali, con più del 70% del territorio esposto al rischio sismico e idrogeologico, come confermano le oltre 40 alluvioni e gli eventi sismici di rilievo verificatisi in Italia dal 2009 ad oggi specialmente nel Centro Nord: nel 2009 all’Aquila, nel 2012 e nel 2022 in Emilia, tra agosto 2016 e gennaio 2017 nel centro Italia, a novembre 2019 a Venezia (nella foto in basso). Un bilancio allarmante che causaal nostro Paese per circa 7 miliardi di euro l’anno, con una spesa pubblica annuale che si attesta mediamente intorno ai 4 miliardi ...