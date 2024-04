(Di lunedì 15 aprile 2024)diERRORI E MERAVIGLIE, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 16-212024 XIX edizione Daoltre 70 incontri, 2 spettacoli, 70 attività didattiche, 7 attività per le famiglie nel fine settimana, 5 exhibit, 18 partner scientifici e culturali Daal 212024 ilditorna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con la sua XIX edizione. ERRORI E MERAVIGLIE è il tema di questa edizione, dedicata alla meraviglia che accompagna ogni scoperta, motore che spinge scienziate e scienziati a esplorare, a porsi domande e a mettere in discussione le conoscenze consolidate, andando ...

Da domani al via il Festival delle Scienze di Roma – Il programma di martedì 16 aprile - Festival delle Scienze di Roma ERRORI E MERAVIGLIE Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 16-21 aprile 2024 XIX edizione Da domani ...romadailynews

42° anniversario assassinio Pio La Torre e Rosario Di Salvo - Prendono il via martedì 16 aprile le iniziative che, tappa dopo tappa, porteranno alla giornata del 30 aprile, quando il Centro Studi “Pio La Torre” ...sicilianews24

Una via degli artisti a Messina: giocolieri, musicisti e ballerini da domani attrazione per i crocieristi - Una via degli artisti, un percorso in cui si potranno ammirare giocolieri, musicisti, ballerini, disegnatori. Gli artisti di strada diventano attrazione per i ...rtp.gazzettadelsud