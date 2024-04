Da Cantone a Travaglio | la nuova serie di conferenze con la Feltrinelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arezzo, 15 aprile 2024 – La Libreria Lapoint Arezzo organizza unadiche verteranno sul tema della letteratura di impegno civile, in collaborazione con le Acli di Arezzo. Strumenti utili per comprendere il nostro presente, una situazione storica e geopolitica sempre più complessa dove i cittadini necessitano di approfondimenti e appigli intellettualmente di alto profilo per saper decriptare notizie e orientarsi nel mondo. Per questo abbiamo programmato un ciclo che si svolgerà a ridosso della giornata internazionale del libro, evento da festeggiare. Sponsor della manifestazione: Banca di Anghiari e Stia, Centro Chirurgico Toscano, Aci Arezzo . Apertura: Raffale“Corruzione, prevenire e reprimere per una cultura della legalità” ed. Vita e Pensiero. 17 Aprile ore 18. Luogo: ...