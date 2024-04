D18 | diramazione Roma Nord | chiusa stanotte entrata svincolo Settebagni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sulla D18della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 15, alle 5:00 di martedì 16 aprile, saràl’di, verso/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare). In alternativa si consiglia di percorrere la SS4 Salaria versoe seguire le indicazioni per il G.R.A. (Com/Red/ Dire)