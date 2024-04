CulTurMedia Legacoop | subito i decreti attuativi sulle Icc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) - "E piu? risorse sui fondi per le imprese culturali e creative" 15 aprile 2024. Le tremila imprese cooperative con oltre 30mila occupati che operano nel settore della cultura, della creatività e dell'informazione possono essere il battistrada per una nuova occupazione e una nuova economia sostenibile. E adesso che anche la legislazione italiana ha riconosciuto le Imprese Culturali e Creative (ICC), l'accoppiata tra economia cooperativa e cultura può sprigionare grandi opportunità, se ci saranno importanti investimenti nelle competenze delle persone: competenze tecnico-professionali, ma anche e soprattutto sociali e relazionali, quelle tipiche dell'economia sociale e cooperativa. E se la politica assicurerà il completamento del quadro normativo e adeguate risorse economiche. Se ne è parlato in una conferenza dal titolo “Impresa Culturale e Creativa ed Economia Sociale: ...