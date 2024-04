Cugini arrestati per stupro di gruppo a Palermo. “Violenza su una turista canadese”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 –di: con quest’accusa asono statidai carabinieri duedi 41 e 44 anni. A novembre unaaveva denunciato di essere stata violentata nel suo primo giorno in Sicilia. Volata nel capoluogo dal Canada per incontrare il fidanzato, ricoverato in ospedale dopo un incidente, la sua vacanza si era trasformata in un incubo. La donna, appena arrivata in città, è andata al Policlinico per fare visita al suo compagno. Non parlando l’italiano e non conoscendo l’ospedale, ha chiesto aiuto a undi inservienti e infermieri. Uno in particolare si è mostrato particolarmente gentile e ha dato indicazioni allasul percorso da fare per ...