Crosetto | militari italiani in Libano non target ma rischi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo l'attacco dell'Iran a Israele "aumentano idi potenziali danni collaterali relativamente al Mar Rosso e, soprattutto, al; stabilito infatti che i nostrinon sono obiettivi deliberati, permane ilo di un loro coinvolgimento, seppur non intenzionale, nello scambio di fuoco tra le parti". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, in audizione alle commissioni congiunte Affari esteri e Difesa di Senato e Camera. Sulo di possibili escalation derivanti dalla reazione di Israele il ministro ha spiegato: "Non sono e non voglio dirmi pessimista, ma di certo sono preoccupato: la reazione di Israele potrebbe esserci e una nuova spirale di violenza e di guerra si potrebbe ancora innescare. Il paradosso solo apparente - ha aggiunto ...