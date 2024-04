Crosetto “L' attacco iraniano è gravissimo ma Israele si fermi”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Ritengo improbabile chesi, viste le proporzioni dell', come non si è fermato di fronte alle nostre richieste di una tregua a Gaza, per salvaguardare le vite dei civili. Quindi mi aspetto un'ulteriore risposta”. A dirlo il ministro della Difesa, Guido, in un'intervista al “Corriere della Sera”. “Credo di fare un'analisi obiettiva: l'Iran ha attaccatocome rappresaglia alla bomba del 3 aprile al suo consolato in Siria che ha ucciso un generale di grande spicco a Teheran, ma anche di collegamento con Hamas. Hanno utilizzato 250 droni, 100 missili balistici e 50 da crociera. Une senza precedenti – sottolinea -. Il 99% di tutti questi sistemi di ...