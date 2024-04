Crolla Sinner | classifica stravolta | nessuna chance

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 15 aprile 2024), mazzata in piena regola. Non ci crede neanche un po’: a suo avviso, non ha alcuna possibilità di farcela. Era il primo a non crederci. A dubitare del fatto di poter combinare qualcosa di buono al Country Club di Montecarlo. Non perché non ne avesse le possibilità, ma perché la terra rossa, si sa, non si sposa troppo bene con il suo gioco. Non quanto il cemento, per lo meno. Eppure, sin dal suo esordio nel Principato s’è capito che Jannikè migliorato anche qui. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itDi tempo per prepararsi e per adattarsi al cambio di superficie ne ha avuto veramente poco, considerando che è trascorsa solo una manciata di giorni tra il trionfo a Miami e l’inizio del Masters 1000. Il merito non è dunque dell’allenamento fatto, che sarà comunque servito, quanto piuttosto della sicurezza che ha ormai ...