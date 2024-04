Cristina Parodi | “Mio marito Gori? A volte è stato una limitazione Dolore per Sposini | quanto affetto per Cesara Buonamici”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 aprile 2024)si racconta, a tutta pagina, sul Corriera della Sera. E lo fa ripercorrendo le tappe più importanti della sua professione, quella di giornalista e conduttrice in televisione, ma anche di imprenditrice di Crida. Spazio anche alla vita familiare, al matrimonio con Giorgio, e all’amore per i figli Benedetta, Alessandro e Angelica., il 13 gennaio 1992 nasceva il Tg5 e anche una stella. La prima edizione, quella delle 13, toccò a lei condurla. «Scelsi un tailleur giallo canarino di Max Mara con i bottoni gioiello. Mi ero preparata come per un esame: i testi li avevo letti e riletti. Alla fine ce li avevo in testa, anche se sapevo che Enrico Mentana avrebbe potuto cambiare tutto all’ultimo e così fece. Non avevamo il gobbo perché quel tiggì doveva essere una rivoluzione, ...