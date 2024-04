Cristina Parodi | «Io e Paolo Brosio eravamo i pennarellisti di Emilio Fede | gli sottolineavamo le agenzie»

(Di lunedì 15 aprile 2024), oggi stilista di moda che, con la sua amica, ha creato la linea Crida, ha raccontato i suoi inizi in tv al Corriere della Sera Era il 13 gennaio del 1992 e lei doveva condurre il Tg5 nell’edizione delle 13: «Scelsi un tailleur giallo canarino di Max Mara con i bottoni gioiello. Mi ero preparata come per un esame: i testi li avevo letti e riletti. Alla fine ce li avevo in testa, anche se sapevo che Enrico Mentana avrebbe potuto cambiare tutto all’ultimo e così fece. Non avevamo il gobbo perché quel tiggì doveva essere una rivoluzione, a partire dal linguaggio e della scelta delle notizie. Molta cronaca e pochi panini politici. L’edizione delle 13 fu perfetta, quella delle 20, condotta da Mentana un disastro…» I suoi inizi sono stati col calcio, «mi chiamarono a Odeon tivù, con un programma che si chiamava Forza Italia…non per ...

