Cristina D’Avena e Rocco Siffredi | l’annuncio è pazzesco | per anni i fan l’hanno atteso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024) È bastata una foto insieme per scatenare i social. Una foto che mette uno vicina all’altro il re dell’Erose la regina delle canzoni dei cartoni animati. Tra i due presto inizierà una collaborazione ed i commenti sono piovuti tra l’ironia collettiva. “Sarebbe l’unico modo per rendere la vita di noi millennials degna di essere vissuta”, scrive un fan su Instagram. E ancora: “Ho già visto come andrà a finire nella serie di Borghi”, quest’ultimo commento si riferisce alla serie Netflix Supersex. >>“Queste cose molto gravi”. Finalmente fuori i motivi dell’addio di Amadeus alla Rai, scoppia la bufera: “Non dovevano farlo Serie che racconta la parte meno conosciuta dalla vita di, salutata in maniera agrodolce da pubblico e critica. ...