Crisi industriali | Monito Cisal | “Spezzare circoli viziosi | politica inconsistente”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Caserta. Appare sempre più evidente come con l’approssimarsi della campagna elettorale per le europee i politici della provincia di Caserta stiano scoprendo la bellezza di ricoprire ruoli sindacali al punto che diventano sempre più frequenti le loro discese in campo da segretari aggiunti, le visite e le foto opportunity fuori ai cancelli delle aziende in. E’ quanto hanno dichiarato questa mattina agli organi di stampa il Segretario Generale dellaCaserta Ferdinando Palumbo ed i dirigenti del compartiMauro Naddei (metalmeccanici) e Livio Marrocco (chimici). E’ un vestito – proseguono i sindacalisti – che ci si cuce addosso con disinvoltura e che nulla di positivo apporta alle vertenze in corso che diventano così brand promozionali. Da inizio anno è tutto un fiorire di tavoli provinciali e regionali ai quali ...