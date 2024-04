Criscitiello | «Conte? Se l’Inter gli vendeva Bastoni li menava! Ora apre»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024)è fermo da un anno e bisogna capire quale sarà la sua prossima squadra.ipotizza che possa a breve tornare in Serie A e, durante Sportitalia Mercato, ricorda quando l’allenatore era al. IL FUTURO DELL’EX INTER – Micheleribadisce cosa pensa per quanto riguarda le panchine: «Su Antoniosono stato chiarissimo.e il Napoli non si sentono da gennaio, quando Aurelio De Laurentiis lo ha chiamato dicendogli di essere disperato ma lui non voleva entrare in corsa. Dieci milioni di euro senza Champions League non li vuole dare, preferisce darne due a Vincenzo Italiano che si libera dalla Fiorentina rispetto che otto-nove a. C’è un’apertura nei confronti del Napoli che prima non c’era, ed è diverso, ma ...