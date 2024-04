Criscitiello | «Conte all’Inter ha creato Bastoni | Hakimi e Lukaku!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Michele, direttore di Sportitalia, ha ricordato il lavoro di Antonioda allenatore dell'Inter sottolineando un aspetto economico. VALORIZZATORE – Antonioha saputo valorizzare diversi giocatori da allenatore dell'Inter. Lo sappiamo bene, ma c'è chi lo ha dimenticato. Micheleci tiene a sottolinearlo in questo modo: «Chi dice chechiede calciatori affermati e costosi significa che non studia, non conosce la storia e non approfondisce. Esempio Inter:è un suo bonus,idem,è costato ma grazie al salentino la società ha fatto una grande plusvalenza che ha reso solo con lui; poi solo flop».