Crete Senesi Ultramarathon | parte il conto alla rovescia Come iscriversi

(Di lunedì 15 aprile 2024) Rapolano Terme (Siena) 15 aprile 2024 – Accoglienza e tradizione, il fil rouge della seconda, organizzata dal Gruppo Podistico “Riccardo Valenti” con il Patrocinio del Comune di Rapolano Terme e del Consiglio Regionale Toscano, in programma da venerdì 3 a domenica 5 maggio. L’evento vuole aprire agli atleti le porte di un territorio che si presenta da solo per bellezza paesaggistica, cultura eno-gastronomica e ospitalità di una regione rinomata in tutto il mondo. Gli eventi. Si comincia venerdì sera 3 maggio quando si terrà il Pasta Party, offerto gratuitamente a ciascun atleta e un suo accompagnatore in collaborazione con la Misericordia di Rapolano Terme e l'Associazione Settembre Rapolanese. Un’occasione unica per gustare prodotti locali immersi nel clima di grande festa. Sabato 4 maggio il City Tour ...