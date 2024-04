Covid | mascherine | chiesta condanna a 1 anno e 4 mesi per ex commissario Arcuri

(Di lunedì 15 aprile 2024) La Procura di Roma ha avanzato una ridia 1e 4per Domenico, exstraordinario per l’emergenza, nel quadro dell’inche lo vede coinvolto per abuso d’ufficio. I fatti contestati si riferiscono alla gestione delle forniture diprovenienti dalla Cina durante i primidell’emergenza sanitaria. Il reato di abuso d’ufficio è stato imputato adin relazione alla cosiddetta maxifornitura di, con l’accusa di aver favorito impropriamente alcuni intermediari nell’acquisizione di contratti multimilionari con la Pubblica Amministrazione. L’in, condotta dai pm Fabrizio Tucci e ...

